У Харкові зловмисник розплачувався в магазинах вкраденою банківською карткою

Сумма збитків володарю картки склала близько 90 тисяч гривень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Володимир Тимошко розповів, що оперативники встановили 43-річного чоловіка, який скоїв крадіжку банківської карти та розплачувався нею за товари в супермаркеті.
Потерпілому була завдана матеріальна шкода на суму близько 90 тисяч гривень.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що засуджено зловмисника, який обкрадав людей, приміщення там домівки у Харкові.
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