14.03.2023 08:35 Рита Парфенова

Рятувальники Харкова виїжджали на допомогу водію, який потрапив у ДТП

Дорожньо-транспортних пригод, які потребували допомоги рятувадьниів, за минулу добу сталося дві - у Харкові та у області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головнк управління ДСНС України в Харківській області, протягом доюи з 13 по 14 березня рятувальники 2 рази проводили деблокування постраждалих з понівечених внаслідок ДТП автівок.



Одна автотранспортна аварія трапилась у Київському районі Харкова, де зіштовхнулись 2 легковика. У ДТП постраждало 4 людей.

Друга пригода сталася поблизу села Вільшани Солоницівської громади, де легковик злетів з дороги і перекинувся. У ній постраждав водій.

В обох випадках водіїв затиснуло в салоні і рятувальники деблокували їх із автівок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова трапилася дорожньо-транспортна пригода, у який тілесні ушкодження отримали дві жінки.



