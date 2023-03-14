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14.03.2023  08:35   Рита Парфенова

Рятувальники Харкова виїжджали на допомогу водію, який потрапив у ДТП

Дорожньо-транспортних пригод, які потребували допомоги рятувадьниів, за минулу добу сталося дві - у Харкові та у області.

рятувальники ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головнк управління ДСНС України в Харківській області, протягом доюи з 13 по 14 березня рятувальники 2 рази проводили деблокування постраждалих з понівечених внаслідок ДТП автівок.

Одна автотранспортна аварія трапилась у Київському районі Харкова, де зіштовхнулись 2 легковика. У ДТП постраждало 4 людей.

Друга пригода сталася поблизу села Вільшани Солоницівської громади, де легковик злетів з дороги і перекинувся. У ній постраждав водій.

В обох випадках водіїв затиснуло в салоні і рятувальники деблокували їх із автівок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова трапилася дорожньо-транспортна пригода, у який тілесні ушкодження отримали дві жінки.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, дтп, харків
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