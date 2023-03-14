Рятувальники Харкова виїжджали на допомогу водію, який потрапив у ДТП

Дорожньо-транспортних пригод, які потребували допомоги рятувадьниів, за минулу добу сталося дві - у Харкові та у області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головнк управління ДСНС України в Харківській області, протягом доюи з 13 по 14 березня рятувальники 2 рази проводили деблокування постраждалих з понівечених внаслідок ДТП автівок.
Одна автотранспортна аварія трапилась у Київському районі Харкова, де зіштовхнулись 2 легковика. У ДТП постраждало 4 людей.
Друга пригода сталася поблизу села Вільшани Солоницівської громади, де легковик злетів з дороги і перекинувся. У ній постраждав водій.
В обох випадках водіїв затиснуло в салоні і рятувальники деблокували їх із автівок.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова трапилася дорожньо-транспортна пригода, у який тілесні ушкодження отримали дві жінки.
Комментариев: 0
Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
влажность:
давление:
ветер: