Поранених цивільних евакуювали з села на Харківщині, яке ворог атакує майже щодня

Чоловік, та жінка, мешканці села Гріниківка, отримали поранення напередодні.
«Із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення», - йдеться у повідомленні
Стан здоров’я постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.
Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії на лінії зіткнення в районах Гряниківки та Дворічної, але зазнав невдачі та відступив з втратами.
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