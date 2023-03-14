14.03.2023 08:48 Рита Парфенова

Поранених цивільних евакуювали з села на Харківщині, яке ворог атакує майже щодня

Чоловік, та жінка, мешканці села Гріниківка, отримали поранення напередодні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення», - йдеться у повідомленні

Стан здоров’я постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.



Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії на лінії зіткнення в районах Гряниківки та Дворічної, але зазнав невдачі та відступив з втратами.



