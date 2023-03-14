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14.03.2023  09:04   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 14 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 13 по 14 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 березня.

13 березня о 15:00 рятувальники 47-ї ДРПЧ проводили обстеження обстріляної ворогом території приватного сектору м. Вовчанська. Виявлені чисельні пошкодження 4-х приватних домоволодінь. Постраждалих немає.

Загалом за добу з 13 по 14 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
1 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
2 – на ліквідацію наслідків ДТП;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ і писав, що із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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