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14.03.2023  09:38   Рита Парфенова

Частина ДСНС у Харківській області потрапила під обстріл окупантів

Будівля пожежноїхчастини у Вовчанску зазнала руйнацій вдень 13 березня.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
 
У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено 2 автомобіля рятувальників. Без постраждалих.
 
Загалом минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.
 
Раніше РЕДПОСТ і писав, що із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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