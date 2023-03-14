14.03.2023 09:38 Рита Парфенова
Частина ДСНС у Харківській області потрапила під обстріл окупантів
Будівля пожежноїхчастини у Вовчанску зазнала руйнацій вдень 13 березня.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА, ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено 2 автомобіля рятувальників. Без постраждалих.
Загалом минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.
Раніше РЕДПОСТ
і писав, що із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані
цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення.
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