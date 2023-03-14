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14.03.2023  10:06   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 13 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 102 вибухових предмети.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 13 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 1,85 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 47 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1915 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 798,9 км ЛЕП, 159,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 тис. 573 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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