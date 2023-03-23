23.03.2023 20:09 Дмитро Колонєй

На Харківщині протизаконні користувачі звільнять водосховище вартістю у сотні мільйонів

Таке рішення прийняла прокуратура на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, на території Харківського району розташоване Лозовеньківське водосховище площею 100 га. Оцінка земельної ділянки, на якій розташований водний об’єкт, складає майже 300 млн гривень.

Встановлено, що до переліку користувачів водних біоресурсів, які здійснюють рибогосподарську діяльність, віднесено ТОВ, яке використовує вказаний водний об‘єкт.

Підприємство здійснює рибогосподарську діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування водних біоресурсів, зокрема прісноводних риб, а також їх вилов.

Проте передача Лозовеньківського водосховища ТОВ селищною радою не погоджувалася, договорів оренди не укладалося. Грошових коштів за користування водним об’єктом від підприємства не надходило. Таким чином, за відсутності будь-яких правовстановлюючих документів та державної реєстрації права власності або оренди у фактичному користуванні ТОВ перебуває вказане водосховище.

Крім наведеного, Лозовеньківське водосховище є водосховищем комплексного призначення та призначене для потреб зрошення та риборозведення, а отже, відповідно до ст. 51 Водного кодексу України, взагалі не може бути об'єктом оренди, оскільки у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб можуть надаватися водосховища, крім водосховищ комплексного призначення.

Відповідно до вимог чинного законодавства, користувачі водних біоресурсів щомісяця подають звіт про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у паперовому або електронному вигляді територіальному органу Держрибагентства. Вказану звітність підприємство жодного разу не надавало.

Зазначені порушення стали підставою для звернення прокуратури до суду. 13 березня 2023 року Господарський суд Харківської обласної прокуратури задовольнив позовну заяву.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.



