13.03.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Чугуєві жінка мріяла про приїзд російського диктатора

За даними дізнання, 24-річна жінка, яка переїхала до Чугуєва з Луганська, підтримувала на просторах інтернету дії країна-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У прямому ефірі відомої соціальної мережі вона говорить про те, що хоче до російського очільника, мріє про те, щоб він приїхав. При цьому РФ колаборантка називає «класною державою».

На підставі цих фактів відкрито кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині переховувався та був затриманий солдат армії РФ.



