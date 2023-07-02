02.07.2023 17:22 Дмитро Колонєй

Обмінникам заборонили відмовляти у прийомі доларів

За такі дії пункти обміну жорстко каратимуть

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Контракти, за словами голови НБУ Андрія Пишного, якщо обмінник буде відмовляти у прийомі доларів, у нього заберуть ліцензію або штрафуватимуть. Він підкреслив, що жодних комісій за обмін "старих" або "зношених" купюр бути не може. .

"Усі долари США, випущені з 1914 року, є дійсними. "Білі" чи "сині" - вони все одно "зелені". Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено", - сказав він. Крім того, громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане "пошкодження/зношення". "Саме тому останніми змінами ми повністю прибрали людський чинник, заборонивши банкам і небанківським фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їхній стан і відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції", - додав голова НБУ.

Пишний наголосив, що будь-який "креатив" у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку або ігнорування вимог призведе до невідворотної й адекватної реакції з боку регулятора. "Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", - сказав він. Жорсткі заходи НБУ Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами. Порушення розцінюватиметься як потенційна ознака шахрайської діяльності. За порушення передбачено великі штрафи. Максимальний розмір становитиме: до банків - у розмірі до 400 тисяч гривень та планується його збільшення за суттєві порушення; до небанківських фінансових установ - у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.