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02.07.2023  17:54   Дмитро Колонєй

ЗСУ методично відправляють у труну та у шпиталі окупантів, які жаліються на брак боєприпасів (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки Україні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленній воєнної розвідки солдат окупаційної армії  розповідає про втрати та відсутність боєприпасів:
 
  • «боеприпасов у нас две машины осталось, 2 бк и всё, голяк»…чисто в экстренных случаях стреляем»;
  • «вот чвкшники, нах*й, ездят на машине обмениваются у танкистов, бл*дь, на всякую х*йню»;
  • «Бахмут его просто х*ярят».
  • зранку за 40 хвилин ударів ЗСУ - 9 - 300-х та 1 - 200-й  

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти плачуть та готові, аби їх пристрелили, або поранили.

 

 

 

Источник:   ГУР МО Україна
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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