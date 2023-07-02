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02.07.2023  18:35   Дмитро Колонєй

У п'яти областях злетять ціни на електроенергію: де саме

Стало відомо, у яких регіонах підвищаться тарифи.

Злетять ціни на електроенергію у п'яти областях України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, З червня цього року в Україні підвищили тариф на електроенергію для населення. Наразі він дорівнює 2,64 грн/мВт-рік для всіх домогосподарств – незалежно від обсягу споживання. Але підвищили тариф не для всіх. Зокрема, споживачі, які обслуговуються п'ятьма підсанкціонними компаніями, що входять до групи VS Energy, у червні отримували електрику ще за старими цінами. І лише з липня вирішено їм також підвищити тариф на електроенергію.
 
Таким чином, з липня підвищуватиме тариф на електроенергію споживачам, яких обслуговують такі компанії:
 
Тариф на електроенергію для населення у липні знову підвищувати
 
  1. "Житоміробенерго";
  2. "Кіровоградобленерго";
  3. "Рівнеобленерго";
  4. "Чернівціобленерго";
  5. "Херсонобленерго".
 
У них також тариф на електроенергію тепер дорівнюватиме 2,64 грн/кВт-рік.
 
При цьому в Міненерго нагадують, що для прифронтових територій тарифи на електроенергію поки що вирішено не змінювати.
 
Источник:   Today
 Тэги:  прогноз, ціни, тарифи, електрика
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