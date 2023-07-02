02.07.2023 18:35 Дмитро Колонєй

У п'яти областях злетять ціни на електроенергію: де саме

Стало відомо, у яких регіонах підвищаться тарифи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Today, З червня цього року в Україні підвищили тариф на електроенергію для населення. Наразі він дорівнює 2,64 грн/мВт-рік для всіх домогосподарств – незалежно від обсягу споживання. Але підвищили тариф не для всіх. Зокрема, споживачі, які обслуговуються п'ятьма підсанкціонними компаніями, що входять до групи VS Energy, у червні отримували електрику ще за старими цінами. І лише з липня вирішено їм також підвищити тариф на електроенергію.

Таким чином, з липня підвищуватиме тариф на електроенергію споживачам, яких обслуговують такі компанії:

Тариф на електроенергію для населення у липні знову підвищувати

"Житоміробенерго"; "Кіровоградобленерго"; "Рівнеобленерго"; "Чернівціобленерго"; "Херсонобленерго".

У них також тариф на електроенергію тепер дорівнюватиме 2,64 грн/кВт-рік.

При цьому в Міненерго нагадують, що для прифронтових територій тарифи на електроенергію поки що вирішено не змінювати.