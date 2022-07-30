30.07.2022 17:55 Дмитрий Колоней

Відновлює прийом відділ РАЦС у Харкові

Установа у Харкові почне роботу у вівторок 2 серпня 2022 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Індустріально-Немишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у вііторок, 2 серпня, відновлює прийом громадян.

Харків'яни зможуть звернутися до відділення з наступних питань: державна реєстрація народження з одночасним визначенням походження дитини; державна реєстрація шлюбу; державна реєстрація розірвання шлюбу та реєстрація смерті.

Прийом здійснюватиметься лише за попереднім записом:

у вівторок та п'ятницю, з 10:00 до 14:00, за адресою: пр. Героїв Харкова, 140/1.

Записатися на прийом можна:

у середу та четвер, з 8:00 до 17:00,

у суботу, з 8:00 до 16:00,

за тел.: (097) 204-66-23.

Зазначимо, що консультацію з будь-яких питань у сфері ДРАЦС у Харківській області можна отримати за тел.:

(063) 230-50-85;

(068) 227-85-73;

(063) 054-76-23;

(050) 036-80-39.