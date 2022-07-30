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30.07.2022  17:55   Дмитрий Колоней

Відновлює прийом відділ РАЦС у Харкові

Установа у Харкові почне роботу у вівторок 2 серпня 2022 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, Індустріально-Немишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у вііторок, 2 серпня, відновлює прийом громадян.
 
Харків'яни зможуть звернутися до відділення з наступних питань: державна реєстрація народження з одночасним визначенням походження дитини; державна реєстрація шлюбу; державна реєстрація розірвання шлюбу та реєстрація смерті.
 

Прийом здійснюватиметься лише за попереднім записом:

  • у вівторок та п'ятницю, з 10:00 до 14:00, за адресою: пр. Героїв Харкова, 140/1.
 

Записатися на прийом можна:

  • у середу та четвер, з 8:00 до 17:00,
  • у суботу, з 8:00 до 16:00,
 
за тел.: (097) 204-66-23.
 
Зазначимо, що консультацію з будь-яких питань у сфері ДРАЦС у Харківській області можна отримати за тел.:
  • (063) 230-50-85;
  • (068) 227-85-73;
  • (063) 054-76-23;
  • (050) 036-80-39.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  загс, режим работы, харьков
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