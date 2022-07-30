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30.07.2022  18:23   Дмитрий Колоней

Вибух та пожежа під Харковом: медики рятують чоловіка (фото, відео)

Рятівники боролися з вогнем під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ ДСНС, 30 липня 2022 року о 13:21 до Служби порятунку надійшла інмормація  про те, що у полі, за межами селища Вільхівка під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн.
 
 
Підірвався на мині комбайн та загорілося поле у Вільхівці. Новини Харкова
 
В результаті вибуху постраждав комбайнер, чоловік 1978 р.н. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу. Також в результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 60 кв.м. також на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було. 
 
Підірвався на мині комбайн та загорілося поле у Вільхівці. Новини Харкова
 
Головне управління ДСНС України у Харківській області звертаючись до аграріїв, вкотре наголошує, бути уважними та пам'ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про трагедію з вибухом у Харкові
 
Підірвався на мині комбайн та загорілося поле у Вільхівці. Новини Харкова
 
Підірвався на мині комбайн та загорілося поле у Вільхівці. Новини Харкова
 
Підірвався на мині комбайн та загорілося поле у Вільхівці. Новини Харкова
 

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  взрыв, пожар, харьков, ольховка, агрессия россии
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