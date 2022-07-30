Вибух та пожежа під Харковом: медики рятують чоловіка (фото, відео)

30.07.2022 18:23 Дмитрий Колоней

Рятівники боролися з вогнем під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ ДСНС, 30 липня 2022 року о 13:21 до Служби порятунку надійшла інмормація про те, що у полі, за межами селища Вільхівка під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн.

В результаті вибуху постраждав комбайнер, чоловік 1978 р.н. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу. Також в результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 60 кв.м. також на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Головне управління ДСНС України у Харківській області звертаючись до аграріїв, вкотре наголошує, бути уважними та пам'ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.