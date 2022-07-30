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30.07.2022  18:45   Дмитрий Колоней

Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до жителів міста.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграмм-каналі призвав мешканців міста бути обережними:
 
"Дневной обстрел района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Берегите свои жизни!", - звернувся керівник міста.
 
 
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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