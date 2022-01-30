30.01.2022 14:56 Евгений Клочко

Харьковские ЗАГСы приглашают принять участие в акции ко Дню святого Валентина

Акцию "Кохання поза часом 2022" анонсировало Министерство юстиции Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте министерства, сообщает РЕДПОСТ

"В День Валентина все влюбленные смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - говорится в сообщении Минюста.

Харьковские Дворцы бракосочетания стали участниками данной акции и будут работать в удлиненном режиме — с 08:00 до 20:00.

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Влюбленных приглашают подать заявление и зарегистрировать свой брак по следующим адресам:

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции

адрес: 61058, г. Харьков, ул. Сумская, 61

телефон: (057) 702-30-33, (057) 702-39-39, (057) 702-47-90

Индустриально-Немышлянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции

адрес: 61007, г. Харьков, ул. Валентиновская, 31

телефон: (057) 264-75-18

2 февраля (02.02.2022) и 22 февраля (22.02.2022) именно эти дни многие молодожёны выбрали для свадьбы, посчитав их не только красивыми, но и памятными, а может в чём-то даже магическими. Поэтому в отделах гражданской регистрации готовятся к большому наплыву новобрачных.