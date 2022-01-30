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30.01.2022  14:56   Евгений Клочко

Харьковские ЗАГСы приглашают принять участие в акции ко Дню святого Валентина

Акцию "Кохання поза часом 2022" анонсировало Министерство юстиции Украины.

Акция "Кохання поза часом 2022"
 
Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте министерства, сообщает РЕДПОСТ.
 
"В День Валентина все влюбленные смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - говорится в сообщении Минюста.
 
Харьковские Дворцы бракосочетания стали участниками данной акции и будут работать в удлиненном режиме — с 08:00 до 20:00. 
 
 
Влюбленных приглашают подать заявление и зарегистрировать свой брак по следующим адресам:
 
Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции
адрес: 61058, г. Харьков, ул. Сумская, 61
телефон: (057) 702-30-33, (057) 702-39-39, (057) 702-47-90
электронная почта: [email protected]
 
Индустриально-Немышлянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции
адрес: 61007, г. Харьков, ул. Валентиновская, 31
телефон: (057) 264-75-18
электронная почта: [email protected]
 
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове ожидается свадебный бум в феврале. 
 
2 февраля (02.02.2022) и 22 февраля (22.02.2022) именно эти дни многие молодожёны выбрали для свадьбы, посчитав их не только красивыми, но и памятными, а может в чём-то даже магическими. Поэтому в отделах гражданской регистрации готовятся к большому наплыву новобрачных.
 
Источник:   Минюст
 Тэги:  загс, бракосочетание, харьков
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