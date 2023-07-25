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25.07.2023  09:35   Віталій Хінєвіч

Харків'янин убив матір та батька

Тривалі сварки і натомість побутових питань закінчилися трагічно.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 29 травня цього року 33-річний чоловік перебував у квартирі у Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками. 
 
Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер. 
 
За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто пропонував патрульним неправомірну вигоду.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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