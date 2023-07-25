25.07.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють роботу ліфтів

Фахівці КСП «Харківміськліфт» щодня виконують технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових електромереж, ліфтів, систем диспетчеризації та замково-переговорних пристроїв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зараз у житлових будинках комунальної форми власності працює 6,6 тис. ліфтів, 26 - тимчасово не працюють. Впродовж минулого тижня робітники підприємства запустили в роботу 16, а всього у липні - 45 ліфтів. Також за червень-липень відновили 66 систем диспетчеризації.

Крім того, триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до роботи в осінньо-зимовий період. Понад 70% від запланованої кількості робіт вже виконано.

Бригади аварійної служби КСП з 17 по 23 липня опрацювали 828 заявок містян, що надійшли на диспетчерську підприємства та службу «15-62».