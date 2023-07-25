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25.07.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють роботу ліфтів

Фахівці КСП «Харківміськліфт» щодня виконують технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових електромереж, ліфтів, систем диспетчеризації та замково-переговорних пристроїв.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зараз у житлових будинках комунальної форми власності працює 6,6 тис. ліфтів, 26 - тимчасово не працюють. Впродовж минулого тижня робітники підприємства запустили в роботу 16, а всього у липні - 45 ліфтів. Також за червень-липень відновили 66 систем диспетчеризації.
 
Крім того, триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до роботи в осінньо-зимовий період. Понад 70% від запланованої кількості робіт вже виконано.
 
Бригади аварійної служби КСП з 17 по 23 липня опрацювали 828 заявок містян, що надійшли на диспетчерську підприємства та службу «15-62».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники отримали вантажопідйомне обладнання з США.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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