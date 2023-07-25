Харківські комунальники відновлюють роботу ліфтів

Фахівці КСП «Харківміськліфт» щодня виконують технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових електромереж, ліфтів, систем диспетчеризації та замково-переговорних пристроїв.
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Сьогодні не розраховуйте на дипломатичність – ані свою, ні оточуючих. Уникайте конфліктів, зіткнень і навіть обговорення будь-яких неоднозначних тем.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
25 липня відзначається народне свято Прокл Плакальник.
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