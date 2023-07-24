24.07.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники отримали вантажопідйомне обладнання з США

Союз українок Америки надіслав КП «Харківські теплові мережі» чотири нові електричні кран-балки.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли на підприємстві, це стало можливим завдяки співпраці Харківської міської ради з іноземними благодійними організаціями.

Сучасними кран-балками обладнали котельно-механічний цех та нове приміщення складу. Вони значно полегшують роботу комунальникам та розширюють їхні можливості. Так, на відміну від старих балок, які могли піднімати не більше однієї тонни, нове високотехнологічне обладнання здатне переносити вантажі вагою 5 тонн.

Як зазначив заступник технічного директора КП «ХТМ» Олексій Лука, кран-балки - дуже практичний подарунок, адже їх часто використовують у виробництві підприємства.

«Українські жінки мають такий характер, який ніколи в житті не дозволить їм сидіти склавши руки. Тому, навіть перебуваючи в Америці, вони постійно переживають за Україну і завжди знайдуть, чим нам допомогти. Велика за це подяка!» - зазначив Олексій Лука.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники прибрали берега Немишлі та Лозовеньківського водосховища.