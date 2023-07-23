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23.07.2023  14:52   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники прибрали берега Немишлі та Лозовеньківського водосховища (фото)

Про виконані працівниками роботи розповіли у харківському КП «КВЗК».

Прибрали берега Немишлі та Лозовеньківського водосховища харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства провели низку робіт:
  • ремонт дощоприймальних та оглядових колодязів на вул. Ньютона, пр. Героїв Харкова, пр. Тракторобудівників, вул. Богдана Хмельницького, пр. Льва Ландау, вул. Власенка, пр. Людвіга Свободи;
  • скосили траву на ділянці схилів берегів Лозовеньківського водосховища, річки Немишля, в районі вул. Академіка Павлова, на водовідвідних канавах на вулицях Шолом-Алейхема, Прорізній та Азовській;
  • промили ділянки зливостоків на вулицях Мироносицькій та Дудинської;
  • влаштували ділянку водовідвідної канави в 602-му мікрорайоні;
  • відновили після ремонтів асфальтобетонне покриття на вулицях міста;
  • триває ремонт пішохідного містка на вул. Малинівській.
Прибрали берега Немишлі та Лозовеньківського водосховища харківські комунальники
 
Прибрали берега Немишлі та Лозовеньківського водосховища харківські комунальники
 
Прибрали берега Немишлі та Лозовеньківського водосховища харківські комунальники
 
Прибрали берега Немишлі та Лозовеньківського водосховища харківські комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на Новій Баварії та Холодній горі облаштовують тимчасові укриття у будинках.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, річка, харків, водосховище
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