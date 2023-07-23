23.07.2023 12:21 Дмитро Колонєй

У Харкові на Новій Баварії та Холодній горі облаштовують тимчасові укриття у будинках

Про те, якими саме роботами займаються спеціалісти КП «Харкiвспецбуд» та КП «Харківблагоустрій» розповіли на підприємствах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харкiвспецбуд», фахівці підприємства у Новобаварському та Холодногірському районах:

встановлюють лавки

ремонтують входи до тимчасових укриттів у житлових будинках комунальної форми власності.

Маштабні робти проведено і працівниками КП «Харківблагоустрій». Співробітники підприємства навели лад у понад 1,5 тис. найпростіших укриттів. Як зазначили на підприємстві, роботи завершені на 99%.