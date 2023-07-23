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23.07.2023  12:21   Дмитро Колонєй

У Харкові на Новій Баварії та Холодній горі облаштовують тимчасові укриття у будинках

Про те, якими саме роботами займаються спеціалісти КП «Харкiвспецбуд» та КП «Харківблагоустрій» розповіли на підприємствах.

Облаштовують тимчасові укриття у будинках на Новій Баварії та Холодній Горі комунальники. Новини Харкова

Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харкiвспецбуд», фахівці підприємства у Новобаварському та Холодногірському районах:

  • встановлюють лавки
  • ремонтують входи до тимчасових укриттів у житлових будинках комунальної форми власності.

Облаштовують тимчасові укриття у будинках на Новій Баварії та Холодній Горі комунальники. Новини Харкова

Облаштовують тимчасові укриття у будинках на Новій Баварії та Холодній Горі комунальники. Новини Харкова

Облаштовують тимчасові укриття у будинках на Новій Баварії та Холодній Горі комунальники. Новини Харкова

Маштабні робти проведено і працівниками КП «Харківблагоустрій». Співробітники підприємства навели лад у понад 1,5 тис. найпростіших укриттів. Як зазначили на підприємстві, роботи завершені на 99%.

Облаштовують тимчасові укриття у будинках на Новій Баварії та Холодній Горі комунальники. Новини Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, укриття, харків
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