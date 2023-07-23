23.07.2023 11:58 Дмитро Колонєй

На Харківщині гасили маштабну пожежу, яка спалахнула через ворожий обстріл

Ліквідували наслідки удару окупантів на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 22 липня 2023 року близько 15:00 ворог завдав масованого артилерійського удару по селу Кучерівка Петропавлівської громади Куп'янського району. Внаслідок обстрілів на території сільськогосподарського підприємства сталася масштабна пожежа.

Загорілася складська будівля, де зберігались дрова та корма для худоби. Вогонь охопив площу близько 1000 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна. О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.