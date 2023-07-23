23.07.2023 11:18 Дмитро Колонєй

Благала про допомогу: патрульні врятували стареньку у Харкові

У Харкові патрульні допомогли літній жінці,

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію 22 липня 2023 року схвильована жінка поініформувала правоохоронців: “Моя 72-річна сусідка кричить з будинку про допомогу, проте оселя закрита зсередини, потрібна ваша допомога”..

За декілька хвилин інспектори Віталій Беднарський та Максим Босенко прибули на місце події. З-за дверей вказоної сусідкої квартири було чути ослаблений жіночий голос. Патрульні вирішили потрапити в оселю через вікно.

В будинку вони побачили жінку, яка лежала на підлозі, але самостійно підвестися не могла. Інспектори надали їй необхідну допомогу та контролювали її стан до приїзду швидкої. Дякуємо небайдужій громадянці за вчасний виклик поліції, а патрульним за рішучість та професіоналізм.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про патрульних Харкова, які врятували від смерті пятирічного хлопчика.