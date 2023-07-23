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23.07.2023  10:31   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова оглянули та прочистили десятки кілометрів труб

Про виконані роботи розповілиу у КП «Харківводоканал».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», з початку року бригади Комплексу «Харківводовідведення» підприємтсва, у рамках підготовки об'єктів до зими
 
  • відновили 75 м каналізаційних колекторів у Основ'янському районі
  • прочистили 14 км мереж водовідведення
  • закінчили планово-попереджувальний огляд 38 км трубопроводів.
 
Як повідомив начальник ремонтно-експлуатаційної дільниці Ігор Плотніков, зокрема, триває реконструкція каналізаційного колектору діаметром 600 мм у пров. Роз'їзному, який приймає та відводить стоки від висотних будинків на вул. Державінській та значної частини Основ'янського та Слобідського районів. За його словами, колектор експлуатується понад 50 років, і аварійні ситуації на ньому виникають не вперше.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків
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