Харківські правоохоронці затримали чотирьох посібників ворога

Харківські пррацівники поліції відреагуавли на 1321 звернення громадян.
Правоохоронці нагадують, про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
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Хочете ви того чи ні, проблеми самі заявлять про себе і вимагатимуть негайного вирішення, причому до кінця: зірки цього дня схиляють до скрупульозності та в'їдливості.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем захисту всіх морських ссавців.
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