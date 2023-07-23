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23.07.2023  10:00   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці затримали чотирьох посібників ворога

Харківські пррацівники поліції відреагуавли на 1321 звернення громадян.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, на протязі доби на блокпостах правоохоронці перевірили 3458 транспортних засобів.
  • За підозрою у причетності до ДРГп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.
  • Поліцейські склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
  • На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок. 
  • Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 508,305 га. Вилучено 30 728 вибухонебезпечних предметів, знищено – 5 825.
  • Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8548 воєнних злочинів, з яких найбільше 7802 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 677 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.                

Правоохоронці нагадують, про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, харків
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