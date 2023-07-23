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23.07.2023  09:23   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав із ювілеєм Національну академію правових наук України

Привітання мера Харкова Ігоря Терехова з нагоди 30-річчя з дня заснування флагмана української правничої науки.


Ігор Терехов привітав із ювілеєм Національну академію правових наук України
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов у своєму привітанні з нагоди 30-річчя з дня заснування Національної академії правових наук України зазначив:
 
«Сьогодні виповнюється 30 років з дня заснування Національної академії правових наук України - флагмана української правничої науки. 
Мені особливо приємно констатувати, що діяльність Академії нерозривно пов’язана з містом-героєм Харковом. Академія по праву вважається символом міста, є невід’ємною складовою його історії та героїчного сучасного. Академія, як і весь Харків, живе та працює. Незважаючи на повітряні тривоги, ракетні обстріли, намагання ворога дестабілізувати ситуацію в регіоні - ми всі в строю, на робочих місцях, докладаємо необхідних зусиль задля нашої спільної Перемоги. 
 
Між Харківською міською радою та Національною академією правових наук України склалися багаторічні партнерські відносини, які мають перспективу подальшого розвитку, зокрема, активізації нових напрямів співпраці в період повоєнного відновлення Харківщини. 
 
Хочу подякувати всім членам Академії, співробітникам її наукових установ за вагомий внесок у розвиток правової науки України та побажати плідної роботи, спрямованої на розвиток національного законодавства та утвердження України як правової держави, повноправного члена європейської спільноти. Разом до нашої Перемоги! Слава Україні!».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про організацію цьогоріч навчального процесу.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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