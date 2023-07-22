22.07.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

«На першому місці безпека» - Ігор Терехов про новий навчальний рік у Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів про організацію навчального процесу цьогоріч, передає РЕДПОСТ .



«На першому місці безпека» - Ігор Терехов про новий навчальний рік у Харкові



Зокрема, мер Харкова зазначив, що навчальний процес проходитиме в онлайн форматі. Однак, якщо у батьків буде бажання, то буде організована комбінована форма навчання.

«Передусім ми ставимо на перше місце безпеку. Звичайно, буде онлайн- навчання. Також ми зараз радимося з батьками, і якщо у них буде бажання, то ми організуємо комбіноване навчання. Це не обов'язково, я на цьому наголошую. Це за бажанням батьків. І ми створимо такі умови, щоб діти могли в безпечних місцях навчатися комбіновано», - повідомив Ігор Терехов.

Одним із таких місць, де можна буде проводити навчальний процес, міський голова назвав метрополітен.

«Є попит і на офлайн-навчання, і на онлайн. Ми нікого не схилятимемо до певного формату - як захочуть батьки дітей так вони і навчатимуть своїх дітей. Однак, ми створюємо такі умови, щоб було безпечно в метрополітені. Ми розуміємо, що має збережеться рух поїздів у метро, не надаючи незручностей пасажирам», - зазначив Ігор Терехов.

Мер Харкова також повідомив, що в метрополітені виділять окремі зони, які облаштують шумоізоляцією заради комфорту дітей і для вчителів.