22.07.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

"Ми завжди повинні бути обережними": у Харкові продовжуються роботи з благоустрою укриттів

Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів громадськості про ситуацію в Харкові та подальшу підготовку бомбосховищ для використання, передає РЕДПОСТ .

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що у місті продовжуються роботи спрямовані на благоустрій укриттів. Зокрема, благоустрій укриттів проводиться і в багатоповерхових будинках.

«Буквально вчора я був у кількох районах міста Харкова, оглянув укриття в яких проводиться робота. І хочу сказати, що люди мають запит на облаштування укриттів. І над цим ми продовжуватимемо працювати, щоб укриття у Харкові були в належному стані», - повідомив Ігор Терехов.

Також мер Харкова вкотре нагадав містянам про небезпеку ворожих обстрілів

«Нас обстрілюють ракетами С-300, які підлітають до Харкова за 35-40 секунд. Ми повинні бути дуже обережними, оскільки будь-якої миті може прилетіти ракета», - зазначив міський голова.