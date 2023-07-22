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22.07.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

"Ми завжди повинні бути обережними": у Харкові продовжуються роботи з благоустрою укриттів

Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів громадськості про ситуацію в Харкові та подальшу підготовку бомбосховищ для використання, передає РЕДПОСТ .

 
Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що у місті продовжуються роботи спрямовані на благоустрій укриттів. Зокрема, благоустрій укриттів проводиться і в багатоповерхових будинках.
 
«Буквально вчора я був у кількох районах міста Харкова, оглянув укриття в яких проводиться робота. І хочу сказати, що люди мають запит на облаштування укриттів. І над цим ми продовжуватимемо працювати, щоб укриття у Харкові були в належному стані», - повідомив Ігор Терехов.
 
Також мер Харкова вкотре нагадав містянам про небезпеку ворожих обстрілів
 
«Нас обстрілюють ракетами С-300, які підлітають до Харкова за 35-40 секунд. Ми повинні бути дуже обережними, оскільки будь-якої миті може прилетіти ракета», - зазначив міський голова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів про організацію навчального процесу цьогоріч.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, укриття
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