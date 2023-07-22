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22.07.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові скасують усі необов’язкові тендери

У місті Харкові першочергово виділятимуть кошти на оборону, відновлення житла та інфраструктурні проєкти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповів сьогодні, 22 липня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, усі необов'язкові тендери будуть скасовані. За його словами, зараз у місті триває перевірка тендерних договорів.
 
«Ми проводимо повний аудит тендерів, договорів допорогової тендерної закупівлі та зупинимо все, що є необґрунтованим. Також скасуємо закупівлю послуг чи товарів, які нині необов'язкові. Йдеться про спортивні змагання, культурні заходи, крім найважливіших, - на це ми знизимо витрати. І продовжимо спрямовувати кошти на оборону та ЗСУ, яким допомагаємо постійно, на відновлення житла та інфраструктурні проєкти, бо необхідно готуватися до опалювального сезону», - наголосив мер Харкова.
 
Також Ігор Терехов зазначив, що керівники, які не пройдуть тендерної перевірки на нецільове використання коштів, будуть усунуті від виконання посадових обов'язків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті продовжуються роботи спрямовані на благоустрій укриттів. Зокрема, благоустрій укриттів проводиться і в багатоповерхових будинках.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тендери
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