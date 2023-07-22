22.07.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові скасують усі необов’язкові тендери

У місті Харкові першочергово виділятимуть кошти на оборону, відновлення житла та інфраструктурні проєкти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповів сьогодні, 22 липня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, усі необов'язкові тендери будуть скасовані. За його словами, зараз у місті триває перевірка тендерних договорів.

«Ми проводимо повний аудит тендерів, договорів допорогової тендерної закупівлі та зупинимо все, що є необґрунтованим. Також скасуємо закупівлю послуг чи товарів, які нині необов'язкові. Йдеться про спортивні змагання, культурні заходи, крім найважливіших, - на це ми знизимо витрати. І продовжимо спрямовувати кошти на оборону та ЗСУ, яким допомагаємо постійно, на відновлення житла та інфраструктурні проєкти, бо необхідно готуватися до опалювального сезону», - наголосив мер Харкова.

Також Ігор Терехов зазначив, що керівники, які не пройдуть тендерної перевірки на нецільове використання коштів, будуть усунуті від виконання посадових обов'язків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті продовжуються роботи спрямовані на благоустрій укриттів . Зокрема, благоустрій укриттів проводиться і в багатоповерхових будинках.