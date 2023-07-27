    
Главная Новини Харкова Влада «Керівники не відчувають під собою землі» - Ігор Терехов про відміну тендерів
27.07.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

«Керівники не відчувають під собою землі» - Ігор Терехов про відміну тендерів

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив, що він дав доручення посадовцям для перевірки всіх тендерів, повідомляє РЕДПОСТ .


«Керівники не відчувають під собою землі» - Ігор Терехов про відміну тендерів
Ігор Терехов розповів, що було проведено аналіз, у результаті якого деякі тендери були скасовані або скоротили фінансову складову. 
 
«Ми дуже ретельно все аналізуємо, й хочу сказати, що я дав доручення, й ми перевірили всі тендери, які були оголошені. Десь скасували тендери, десь скоротили в потребах», - наголосив Ігор Терехов.
 
Також, за його словами, важливо, щоб люди відчували турботу і бачили, що місто знаходиться в належному стані.
 
«Життя продовжується, й ми повинні робити так, щоб, попри все, місто працювало, люди відчували піклування, відчували й бачили, що місто в належному стані», - сказав Ігор Терехов.
 
У той же час він додав, що на завищені ціни в тендерах йтиме миттєва реакція.
 
«Керівники, які не відчувають під собою землі, вони вже відсторонені від виконання обов'язків. Хтось із них звільнений. Ми дуже уважно аналізуємо тендери. І щодо завищених цін – реагуватимемо миттєво. Ставлення до грошей має бути дуже обережним», - додав мер Харкова.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, тендери
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 Надзвичайні події Мешканка Харківщини закликала підтримувати окупантів 27.07 Надзвичайні події На Харківщині жінку підозрюють у розповсюджені наркотиків 27.07 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 