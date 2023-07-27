27.07.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

«Керівники не відчувають під собою землі» - Ігор Терехов про відміну тендерів

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив, що він дав доручення посадовцям для перевірки всіх тендерів, повідомляє РЕДПОСТ .



«Керівники не відчувають під собою землі» - Ігор Терехов про відміну тендерів



Ігор Терехов розповів, що було проведено аналіз, у результаті якого деякі тендери були скасовані або скоротили фінансову складову.

«Ми дуже ретельно все аналізуємо, й хочу сказати, що я дав доручення, й ми перевірили всі тендери, які були оголошені. Десь скасували тендери, десь скоротили в потребах», - наголосив Ігор Терехов.

Також, за його словами, важливо, щоб люди відчували турботу і бачили, що місто знаходиться в належному стані.

«Життя продовжується, й ми повинні робити так, щоб, попри все, місто працювало, люди відчували піклування, відчували й бачили, що місто в належному стані», - сказав Ігор Терехов.

У той же час він додав, що на завищені ціни в тендерах йтиме миттєва реакція.

«Керівники, які не відчувають під собою землі, вони вже відсторонені від виконання обов'язків. Хтось із них звільнений. Ми дуже уважно аналізуємо тендери. І щодо завищених цін – реагуватимемо миттєво. Ставлення до грошей має бути дуже обережним», - додав мер Харкова.