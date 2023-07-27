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27.07.2023  09:25   Віталій Хінєвіч

«Будьте завжди здоровими і наповненими ентузіазмом» - Ігор Терехов привітав медиків


«Будьте завжди здоровими і наповненими ентузіазмом» - Ігор Терехов привітав медиків
Протягом минулих тижнів я багато спілкувався з медиками.
 
Наші розмови були про все: про особисті проблеми і суспільні виклики, про те, що ми вже пройшли і про те, що тільки чекає на нас попереду. 
 
Втім найбільше під час зустрічей мене вразили і зачепили такі дві речі  — надлюдський рівень самовіддачі й рішуче бажання присутніх допомогти іншим, попри власні біль і горе. 
 
Я тисну руку усім харківським медикам. Усім, хто сьогодні рятує бійців у зоні бойових дій, хто змінив халат на військову форму і хто лишився дбати про нас із вами тут, у місті.
 
Будьте завжди здоровими і наповненими ентузіазмом. Нехай ваші зусилля знаходять відгук у вдячних серцях пацієнтів.
 
Я щиро пишаюся вами. З Днем медика!
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, день медика
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