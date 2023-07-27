27.07.2023 09:25 Віталій Хінєвіч

«Будьте завжди здоровими і наповненими ентузіазмом» - Ігор Терехов привітав медиків



«Будьте завжди здоровими і наповненими ентузіазмом» - Ігор Терехов привітав медиків



Протягом минулих тижнів я багато спілкувався з медиками.

Наші розмови були про все: про особисті проблеми і суспільні виклики, про те, що ми вже пройшли і про те, що тільки чекає на нас попереду.

Втім найбільше під час зустрічей мене вразили і зачепили такі дві речі — надлюдський рівень самовіддачі й рішуче бажання присутніх допомогти іншим, попри власні біль і горе.

Я тисну руку усім харківським медикам. Усім, хто сьогодні рятує бійців у зоні бойових дій, хто змінив халат на військову форму і хто лишився дбати про нас із вами тут, у місті.

Будьте завжди здоровими і наповненими ентузіазмом. Нехай ваші зусилля знаходять відгук у вдячних серцях пацієнтів.

Я щиро пишаюся вами. З Днем медика!