Рівень радіації у Харкові та області на 22 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 22 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,13 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 21 липня.
Комментариев: 0
Логіка переважає над почуттями – день зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
Ранок та день у Харкові виявилися хмарними, тільки вечір радує нас ясним небом. Без опадів.
22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню мозку.
влажность:
давление:
ветер: