22.07.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Через ворожий обстріл Куп'янська загинула жінка

Ворог здійснив мінометний обстріл міста, внаслідок чого загинула місцева мешканка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Внаслідок мінометного обстрілу загинула 57-річна місцева жителька. Іншими ударами пошкоджені приватні будинки та приміщення комбікормового заводу.

На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи Куп'янського РВП, експерти та вибухотехніки. Поліцейські проводять огляд місць подій та вилучають речові докази.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Крім цього, 22 липня близько 15:00 російські військові також обстріляли селище міського типу Дворічна Куп‘янського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є поранені.