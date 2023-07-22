22.07.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Слідчі зареєстрували наслідки ударів з боку військових рф на Харківщині

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є поранені.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Внаслідок мінометного обстрілу в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району сталося загоряння врожаю пшениці в полі.

У Куп'янського району пошкоджений будинок, поранено людину. Також у місті Вовчанськ також пошкоджений приватний будинок.

Поблизу села Турове Богодухівського району у полі на протитанкові й міні підірвався трактор, який керувався на дистанційному управлінні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області завершено спецрозслідування щодо колаборанта.