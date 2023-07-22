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22.07.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Слідчі зареєстрували наслідки ударів з боку військових рф на Харківщині

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є поранені.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок мінометного обстрілу в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району сталося загоряння врожаю пшениці в полі. 
 
У Куп'янського району пошкоджений будинок, поранено людину. Також у місті Вовчанськ також пошкоджений  приватний будинок. 
 
Поблизу села Турове Богодухівського району у полі на протитанкові й міні  підірвався трактор, який керувався на дистанційному управлінні. 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області завершено спецрозслідування щодо колаборанта.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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