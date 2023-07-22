У Харкові чоловік викрадав майно з бомбосховища

20 липня до поліції звернувся керівник відділення поштового перевезення й повідомив про факт викрадення майна з бомбосховища, яке розташоване в підвальному приміщенні пошти та знаходилось у вільному доступі для громадян.
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Логіка переважає над почуттями – день зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
Ранок та день у Харкові виявилися хмарними, тільки вечір радує нас ясним небом. Без опадів.
22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню мозку.
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