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22.07.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік викрадав майно з бомбосховища

20 липня до поліції звернувся керівник відділення поштового перевезення й повідомив про факт викрадення майна з бомбосховища, яке розташоване в підвальному приміщенні пошти та знаходилось у вільному доступі для громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході проведення оперативних заходів працівники кримінальної поліції підрозділу викрили у скоєнні злочину 31-річного місцевого мешканця, раніше засудженого за аналогічні злочини.
 
Чоловік з 22 червня по 20 липня систематично навідувався в укриття в Індустріальному районі та виносив електродроти, розетки, світильники.
 
За скоєне зловмиснику загрожує тюремний строк до 8 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області оперативно розшукали зниклого підлітка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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