22.07.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області оперативно розшукали зниклого підлітка

До правоохоронців звернулася жінка, яка заявила про зникнення сина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

21 липня мати підлітка звернулася до чергової частини відділення поліції в Харківській області та повідомила, що її 17-річний син пішов гуляти та не повернувся.

На пошуки зниклого був негайно орієнтований весь особовий склад відділення поліції.

Упродовж дня працівники сектору ювенальної превенції спільно з оперативними співробітниками райуправління встановили місцезнаходження хлопця.

Як з’ясувалося, підліток поїхав до Харкова. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Неповнолітнього повернули батькам. Працівники поліції провели з хлопцем та дорослими профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.