22.07.2023 08:50 Віталій Хінєвіч
Окупанти завдали ракетного удару по Харківській області
Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
В районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі.
По с. Благодатівка Куп'янського району ворог завдав удару ракетою С-300. Зафіксоване влучання в землю за межами села. Без руйнувань та постраждалих.
У м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній.
Біля 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Без постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 21 липня по 22 липня 2023 року рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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