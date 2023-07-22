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22.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ракетного удару по Харківській області

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
В районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі.
 
По с. Благодатівка Куп'янського району ворог завдав удару ракетою С-300. Зафіксоване влучання в землю за межами села. Без руйнувань та постраждалих.
 
У м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній.
 
Біля 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Без постраждалих.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 липня по 22 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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