22.07.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ракетного удару по Харківській області

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

В районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі.

По с. Благодатівка Куп'янського району ворог завдав удару ракетою С-300. Зафіксоване влучання в землю за межами села. Без руйнувань та постраждалих.

У м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній.

Біля 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 липня по 22 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.