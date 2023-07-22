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22.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 22 липня: оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 21 липня по 22 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
21 липня протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по приватному сектору міста Вовчанськ. В результаті одного з ударів, о 13:40 сталася пожежа у приватному житловому будинку. Вогнем майже повністю була охоплена будівля на площі близько 120 кв.м. 
 
До ліквідації пожежі були залучені 1 відділення пожежно-рятувальної частини міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. О 15:40 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
 
Також 21 липня об 11:40 поблизу с. Турове Золочівської громади Богодухівського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок наїзду трактору К-750 на протитанкову міну стався вибух з подальшим займанням. 
 
Площа пожежі склала близько 20 кв.м. Так, як трактор був на дистанційному керуванні, постраждалих не було. Рятувальники о 13:50 ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію.
 
Загалом за цей період було здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений обстрілами ворога;
  • 7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 4 – чергування;
  • 5 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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