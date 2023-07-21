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21.07.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

Харків'янин планував збувати психотропну речовину

За даними слідства, харків’янин, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, у період іспитового строку знову вчинив злочин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
28-річний чоловік придбав психотропну речовину PVP, яку в подальшому планував збувати іншим особам, заробляючи таким чином на життя. Однак задум не вдався — у квітні цього року його викрили правоохоронці.
 
У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, виявлено та вилучено згорток, у якому містилося майже 100 грамів PVP. Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час патрулювання Шевченківського району, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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