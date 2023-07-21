21.07.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Харків'янин планував збувати психотропну речовину

За даними слідства, харків’янин, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, у період іспитового строку знову вчинив злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

28-річний чоловік придбав психотропну речовину PVP, яку в подальшому планував збувати іншим особам, заробляючи таким чином на життя. Однак задум не вдався — у квітні цього року його викрили правоохоронці.

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, виявлено та вилучено згорток, у якому містилося майже 100 грамів PVP. Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.