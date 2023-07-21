21.07.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Слідчі зафіксували наслідки ворожих ударів з боку військових росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Через ворожі атаки у селі Новоосинове Куп'янського району поранення отримала 56-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок. В смт Козача Лопань Харківського району загинув 60-річний чоловік. Пошкоджений приватний будинок та гараж.

Внаслідок артобстрілу села Петрівка Богодухівського району пошкоджений багатоквартирний будинок. Травми отримали 69 та 52-річні чоловіки. У місті Куп'янськ пошкоджені приватні будинки.

У Вовчанську Чугуївського району зазнали руйнувань приватні житлові будинки та господарчі споруди.

У селі Байрак Ізюмського району 48-річний чоловік на лузі поблизу двору побачив предмет, схожий на тубус від РПГ та вирішив відкопати. В результаті невідомий вибуховий предмет здетонував. Чоловік отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.