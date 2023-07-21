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21.07.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Слідчі зафіксували наслідки ворожих ударів з боку військових росії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Через ворожі атаки у селі Новоосинове Куп'янського району поранення отримала 56-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок. В смт Козача Лопань Харківського району загинув 60-річний чоловік. Пошкоджений приватний будинок та гараж.
 
Внаслідок артобстрілу села Петрівка Богодухівського району пошкоджений багатоквартирний будинок. Травми отримали 69 та 52-річні чоловіки. У місті Куп'янськ пошкоджені приватні будинки. 
 
У Вовчанську Чугуївського району зазнали руйнувань приватні житлові будинки та господарчі споруди. 
 
 
У селі Байрак Ізюмського району 48-річний чоловік на лузі поблизу двору побачив предмет, схожий на тубус від РПГ та вирішив відкопати. В результаті невідомий вибуховий предмет здетонував. Чоловік отримав травми та був госпіталізований до лікарні. 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
 
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть освітянку за співпрацю із загарбниками.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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