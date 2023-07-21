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21.07.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі працюватимуть сапери

Сапери будуть проводити контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
З 10:30 по 12:00 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів між селами Забавне та Крамарівка. Відбудеться два вибухи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, харків
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