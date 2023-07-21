    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині патрульні виявили водіїв, які керували авто в стадії алкогольного сп'яніння
21.07.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині патрульні виявили водіїв, які керували авто в стадії алкогольного сп'яніння

Зокрема вчора ввечері, патрульні зупинили авто Daewoo за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили в водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.76 проміле алкоголю в крові, що в понад 13 разів перевищує допустиму норму.
 
На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння).
 
Під час складання адміністративних матеріалів чоловік постійно пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 3000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував.
 
Патрульні негайно викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі.
 
Загалом за минулу добу патрульні виявили 22 водія, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі працюватимуть сапери.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 Надзвичайні події У Харкові в чоловіка виявили синтетичні речовини 21.07 Надзвичайні події Через ворожий обстріл у Харківській області горіли будинки 20.07 Надзвичайні події У Харківській області виявили правопорушників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 