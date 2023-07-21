21.07.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині патрульні виявили водіїв, які керували авто в стадії алкогольного сп'яніння

Зокрема вчора ввечері, патрульні зупинили авто Daewoo за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили в водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.76 проміле алкоголю в крові, що в понад 13 разів перевищує допустиму норму.

На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння).

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік постійно пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 3000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував.

Патрульні негайно викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 22 водія, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.