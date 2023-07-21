21.07.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлюють світло у селі Харківського району

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" продовжують відновлювальні роботи у селищі Прудянка Харківського району, передає РЕДПОСТ .

За словами майстра виробничої дільниці Дергачівського РЕМ Євгена Зубенка, в цьому населеному пункті вже замінено 120 опор та 9 кілометрів проводу лінії 10 кВ, а також близько чотирьох кілометрів ліній 0,4 кВ. Окрім того, повністю довелося замінити одну підстанцію, а на інших двох встановити нові силові трансформатори замість знищених ворогом.

Підіймати мережу енергетикам доводиться під звуки вибухів та ворожих обстрілів - до кордону тут трохи більше 10 кілометрів. Тільки нещодавно у Прудянці завершили свою роботу сапери: вздовж трас ліній електропередачі було знешкоджено велику кількість касетних боєприпасів, протипіхотних та протитанкових мін.

"Але ми робимо все можливе, щоб пришвидшити процес та максимально якісно виконати свою роботу. Лінії електропередачі в Прудянці дуже постраждали внаслідок бойових дій. Можна сказати, будуємо їх з нуля", – зазначив Євген Зубенко.

Жителям селища довелося чекати відновлення електропостачання дуже довго - з березня 2022 року. Тут велися бойові дії, тому вцілілих або неушкоджених будинків майже не залишилося. До війни у Прудянці мешкало близько 1800 людей, цієї зими - кілька десятків. Зараз все більше людей повертаються відновлювати свої домівки. Місцеві переконані: після повного відновлення електропостачання селище оживе.

За словами Євгена Зубенка, енергетикам залишилося замінити в населеному пункті 150 опор та близько шести кілометрів дротів.

"Складність робіт велика. Чесно кажучи, до цього ми з такими обсягами пошкоджень не стикалися - тут жодного вцілілого прольоту. Проте намагаємося працювати швидко та якісно", - запевнив майстер виробничої дільниці.