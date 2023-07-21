21.07.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янський район: поранення дістала жінка

За даними слідства, в ніч з 20 на 21 липня цього року збройні сили рф вчергове обстріляли Куп’янськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали житлові будинки мирних мешканців та господарські споруди. Ворог обстріляв місто з РСЗВ.

Крім того, 21 липня близько першої години ночі окупанти завдали ударів по с. Новоосинове. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії. Поранено 56-річну жінку, наразі її ушпиталено.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували наслідки воєнних злочинів рф.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 липня по 21 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.