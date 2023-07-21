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21.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Через ворожий обстріл у Харківській області горіли будинки

Протягом доби з 20 липня по 21 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
20 липня близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу 2 пожежі в оселях громадян.
 
На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 кв.м. В іншому господарстві – будинок і господарча споруда на площі 72 кв.м. 
 
До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС. Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 16:30. Жертв та постраждалих немає.
 
Також 20 липня стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась у селі Верхній Байрак Балаклійської громади. Поблизу свого подвір’я 48-річний місцевий натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу. Обставини події з’ясовуються.
 
Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:
  • 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога;
  • 7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Харківщини поранені літні люди.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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