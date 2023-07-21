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21.07.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Козача Лопань, Одноробівка, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. 
 
Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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