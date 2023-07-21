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21.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Загиблі, поранені та зруйновані будинки:в ХОВА розповіли про наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів с. Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок.
 
Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди. 
 
У Куп'янську обстрілами пошкоджено 7 приватних будинків. Внаслідок обстрілу з танка смт. Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж.
 
Також у с. Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років.
 
Біля 20:10 у с. Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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