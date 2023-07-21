21.07.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові в чоловіка виявили синтетичні речовини

Під час патрулювання Шевченківського району, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Інспектори звернулись до нього для перевірки.

Під час спілкування він повідомив, що має з собою зіп пакет з синтетичною речовиною. З його слів ця речовина є наркотичною.

Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.