У Харкові в чоловіка виявили синтетичні речовини

Під час патрулювання Шевченківського району, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.
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У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.
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