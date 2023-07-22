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22.07.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників у Харківській області

Минулої доби працівники поліції Харківщини відреагували на 1157 повідомлень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1600 транспортних засобів.
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харківській області оперативно розшукали зниклого підлітка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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