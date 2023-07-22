22.07.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників у Харківській області

Минулої доби працівники поліції Харківщини відреагували на 1157 повідомлень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1600 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.