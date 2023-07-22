22.07.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області завершено спецрозслідування щодо колаборанта

За даними слідства, під час окупації селища 36-річний чоловік обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обвинувачений виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації, брав участь у нарадах, проводив збори аграріїв, здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади та організовував створення нових структурних підрозділів.

Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення № 2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику, який брав участь в окупації міст на сході України.