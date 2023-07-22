У Харківській області завершено спецрозслідування щодо колаборанта

За даними слідства, під час окупації селища 36-річний чоловік обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».
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