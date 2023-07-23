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23.07.2023  08:48   Дмитро Колонєй

Заграбники вбили двох мешканцв Харківщини

За даними ХОВА, ворог обстріляв селища чотирьох районів Харківщини.

Вбили двох мешканцв Харківщини загарбники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
 
  • Внаслідок кількох обстрілів Куп'янська з РСЗВ "Смерч", ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка. 
  • У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Чоловік 60 років зазнав поранення та був госпіталізований.
  • У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі свинокомплексу, сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
  • У с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена будівля клубу, сталася пожежа. 
 
Близько 13:10 в м. Ізюм біля під'їзду на міні підірвалася 72-річна жінка. Госпіталізована з пораненням в стані середньої тяжкості. 
 
Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети.
 
На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 липня 2023 року.
 
Источник:   Телеграм-канал/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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